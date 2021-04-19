توطين المهاجرين بعد امتلاء مراكز الاحتجاز محور مباحثات مازن والمنقوش مع وزيرة الداخلية الإيطالية

التقى وزير الداخلية عميد خالد مازن صباح اليوم الإثنين بوزيرة الداخلية الإيطالية “لوتشانا لامورجيزي” والوفد المرافق لها بمقر رئاسة الحكومة ، وقد حضر هذا اللقاء كل من وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني.

واستهل الوزير هذا اللقاء بالحديث عن تعزيز أواصر التعاون مع جمهورية إيطاليا بما يخدم مصالح البلدين، و أن هناك تاريخ مشترك لهذا التعاون و خصوصاً في المجال الأمني والشرطي ، الأمر الذي يدفعنا لتفعيل العمل من أجل شراكة بين البلدين على أكثر من صعيد، ولعل من أهمها ملف الهجرة غير الشرعية .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً من أجل مكافحة هذه الظاهرة في منطقة الجنوب الليبي، كما أكد أهمية تبادل المعلومات و الخبرات في مجال التقنية الحديثة لمحاربة الإرهاب و المنظمات الإرهابية التي تستغل المهاجرين غير الشرعيين و تمتهن الاتجار بالبشر .

كما تطرق الوزير إلى أهمية الدورات التدريبية التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين و التي تختص بطيران الشرطة و أمن السواحل وغيرها من الدورات التخصصية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية .

من جانبها أشارت وزيرة الداخلية الإيطالية بأن مسألة الهجرة غير الشرعية هي ليست إيطالية أو ليبية إنما هي مسألة أوروبية ، كما ثمنت في مستهل كلمتها جهود دولة ليبيا بأجهزتها الأمنية المختلفة وعلى رأسها جهاز أمن السواحل بوزارة الداخلية الليبية وما يبذلونه من جهد في محاربة هذه الظاهرة، مؤكدة على أن محاربة الهجرة غير الشرعية ستوفر الأمن والاستقرار للبلدين.

و أكدت وزيرة داخلية إيطاليا أن هذا الأمر يتطلب تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، مع العمل على إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين في بلدان أخرى نظرا لأن مراكز الاحتجاز ممتلئة، كما أكدت على أهمية إعادة الحوار بين ليبيا وأوروبا.