برلماني يعلن بنود الميزانية المقترحة

أكد عضو مجلس النواب “طرابلس” أبو بكر سعيد أن مقترح ميزانية العام 2021 يبلغ 95,797,697,300 دينار.

وبين سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن الباب الاول (المرتبات وما في حكمها) يقدر بحوالي 33 مليار دينار ويمثل تقريبًا 35 ‎%‎ من إجمالي الميزانية فيما خصص للباب الثاني (التشغيل والتجهيز ) حوالي 12 مليار دينار وتمثل تقريبًا 13 ‎%‎ من إجمالي الميزانية أما الباب الثالث ( التنمية ) حوالي 22 مليار دينار وتمثل تقريبًا 23 ‎%‎من إجمالي الميزانية والباب الرابع ( نفقات الدعم ) 23 مليار دينار وتمثل تقريبًا 24 ‎%‎ من إجمالي الميزانية والباب الخامس ( نفقات الطوارئ) 5 مليار دينار وتمثل تقريبًا 5 ‎%‎ من إجمالي الميزانية.

وأكد سعيد أن ال ميزانية كبيرة خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة، أعتقد أن تمريرها كما هي مشكلة وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر، مضيفا أن بنود عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها.

وبين سعيد أن إقرار الميزانية يجب أن يتم وفي أقرب وقت، وتمريرها يتطلب تعديل بعض مواد القانون التي تتعارض مع القانون المالي للدولة أو تتداخل نصوصها مع اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية، بالإضافة إلى أهمية تخفيض قيمة بعض أبواب الميزانية وتقييد الإنفاق المالي بشروط محددة مع إعطاء أولوية قصوى للاحتياجات الضرورية والمستعجلة، وما يخدم تسيير المرحلة المتبقية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية هذا العام ، ديسمبر 2021.

ودعا سعيد إلى التقدم بمقترح يدعمه عدد كبير من النواب لعقد الجلسة القادمة في مدينة طرابلس .