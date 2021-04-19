تسريبات ايطالية..غرق عشرات المهاجرين بالمياه الليبية رغم أكثر من 50 مكالمة نجدة

كشفت تسريب تسجيلات عن تحقيقات ايطالية باشرتها النيابة العامة عن وفاة عشرات المهاجرين غرقا في عرض البحر الأبيض المتوسط بعد أن تخلى عن إنقاذهم عدد من حرس السواحل الليبي و حتى السلطات الإيطالية.

وحسب وثائق دونت تسجيلات تنصت على مكالمات هاتفية يعود تاريخها إلى عام 2017، بحوزة النيابة العامة في صقلية وسربت إلى صحيفتي «دوماني» الرومانية و «غارديان» البريطانية وقناة «راي نيوز» الإيطالية أثبتت لامبالاة العديد من حراس السواحل في ليبيا بعملية إنقاذ مهاجرين في مياههم الإقليمية.

وتعود حيثيات الحوادث التي كشف عنها تسجيل مسرب من التحقيقات الايطالية ، بشكل خاص إلى تاريخ 24 مايو 2017 ، عندما تم تلقي مكالمة هاتفية عبر الأقمار الصناعية من واحد من 600 مهاجرا على متن قارب يواجه صعوبة في المياه الإقليمية الليبية ووقتها حاول مسئولو حرس السواحل الإيطالي الاتصال بنظرائهم الليبيين أكثر من 50 مرة. فيما تلقوا ردا بصيغة متكررة من أحد عناصر الحرس الليبي «أنا لا أتحدث الإنجليزية». وبعد أيام قليلة، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفاة 33 مهاجرا ، بينهم 7 أطفال صباح 24 مايو.

سيناريو أكثر كارثية.. اليوم «عطلة»!

وبعد أقل من شهر، يوم الجمعة 16 يونيو، تكرر سيناريو أكثر كارثية. إذ يتصل ضابط من حرس السواحل الإيطالي بزميل ليبي ويشرح له أن «عشرة قوارب مؤقتة تبحر». ليجيب الأخير «سأرى ما يمكنني القيام به ، لكن اليوم هو يوم عطلة». ثم في وقت لاحق من ذلك اليوم، ادعى المسئول المذكور أن رجاله أنقذوا العديد من المهاجرين المنكوبين، إلا أن البيانات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة بحلول نهاية ذلك الأسبوع، كانت صادمة والنتيجة بين 16 و 17 يونيو 2017 ، غرق 126 شخصًا في المياه الليبية. بينما في ذلك الوقت ، كانت أوروبا وإيطاليا تمولان ليبيا لمساعدتها على التحكم بشكل أفضل في تدفقات الهجرة.

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ولعل الأخطر أن هذا التسجيل يشكل واحد فقط من العديد من المعلومات التي تم الكشف عنها عبر بيانات تنصت على هواتف مسؤولي خفر السواحل الليبي، الواردة في ملف مؤلف من 30 ألف صفحة درسها المدعون الإيطاليون، وسرب إلى الإعلام. وأثبت هذا الملف المسرب أن السلطات الإيطالية كانت تعلم بموقف السلطات الليبية إن لجهة عدم رغبتها أو قدرتها على رعاية قوارب المهاجرين في البحر، إلا أنها لم تفعل الكثير. علما أن مئات الأشخاص الذين انطلقوا من صبراتة بين 22 و27 مارس 2017 ، طلبوا المساعدة من مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي.

وفي تقرير صدر عام 2018 عن عملية «صوفيا»، البعثة الأوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية كتب المسئولون أن «تقارير خفر السواحل الليبية لم تصل بعد إلى مستوى مقبول وأن التعليقات التي تقدمها غرفة العمليات المشتركة تمثل مشكلة». وسلط التقرير الضوء على «وضع البنية التحتية الحرج (أنظمة اتصالات محدودة ، وإمدادات الطاقة ، والهواتف ، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية)»، وقال إن الوضع «مرهون بشكل سلبي بالوجود المحدود للموظفين ذوي المهارات اللغوية غير الكافية (الإنجليزية)».

«اوبن ارمز»: أرقام الهواتف الليبيين لا تعمل

وقال رئيس بعثة منظمة غير حكومية إسبانية لقارب الإنقاذ «اوبن ارمز» ريكاردو جاتي إنه «يكاد يكون من المستحيل بشكل دائم الاتصال بالليبيين، وأن أرقام الهواتف غالبًا لا تعمل أو غير موجودة». من جانبها أوضحت مديرة عمليات البحث والإنقاذ في منظمة «أطباء بلا حدود» إيلين فان دير فيلدين «أن التأخر في الاتصال في البحر والافتقار إلى القدرة على التنسيق من مركز تنسيق الإنقاذ الليبي يزيد من تعريض حياة الناس للخطر وله تكلفة بشرية غير مقبولة».

ومع ذلك تنتقد إعطاء الاتحاد الأوروبي الأولوية لمراقبة الحدود على البحث والإنقاذ، وقد أعطى مسؤولية التنسيق البحري في جزء كبير من البحر إلى حرس السواحل الليبي.

وفي وثيقة قدمها المدعون الإيطاليون، وصف المحققون المدعو عبد الصمد بأنه «غير متعاون» ، مضيفين أنه في حادث 16 يونيو الماضي نفى «تلقي أي طلب لسفينة منظمة غير حكومية في المياه الليبية لإنقاذ زورقي مهاجرين». وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أبلغ عبد الصمد روما أن خفر السواحل الليبي اعترض خمسة زوارق وأنقذ مئات الأشخاص، لكن المدعين لم يقدموا أي وثائق تدعم هذا البيان. ورد عبد الصمد في تصريح لـ «غارديان» أن «الاتصالات مع نظرائه الإيطاليين لا تعمل دائما بشكل جيد»، وأن هناك «مشكلة اتصالات في ليبيا تسبب انقطاعات متكررة». وقال «يجب أن تفهم أن ليبيا بلد عانى من الحرب».

وقضت محكمة باليرمو بمحاكمة ماتيو سالفيني في 15 سبتمبر لقيامه بمنع المهاجرين في البحر في عام 2019 عندما كان وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء في حكومة جوزيبي كونتي. وهو متهم بخطف أشخاص وإساءة استخدام السلطة لأنه حظر إنزال 147 مهاجراً تم إنقاذهم في البحر من قبل منظمة «اوبن ارمز» غير الحكومية في أغسطس 2019 ورفض لمدة ستة أيام منح ميناء آمن للسفينة.

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