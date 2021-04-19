برلماني إيطالي: روما ترغب في لعب دور استراتيجي في ليبيا

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو أن روما تريد أن تلعب دورًا استراتيجيًا في استقرار ليبيا وإنعاشها الاقتصادي.

وشدد فاسينو، الذي التقى سفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني، على ضرورة دعم المرحلة السياسية الجديدة في ليبيا بقناعة على المستوى الدولي، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

واعتبر أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي وزيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والداخلية لوتشانا لامورجيزي تعد دليل ملموس على رغبة روما في أن تصبح دولة إستراتيجية في عملية الاستقرار السياسي والتنشيط الاقتصادي في قطاعات الصناعة والصحة والطاقة والبنية التحتية.