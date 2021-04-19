صنع الله يبحث مع “هونداي للهندسة ” عودة عملها بقطاع النفط الليبي

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بنائب رئيس قسم التسويق العالمي بشركة “هونداي للهندسة والانشاءات” جو سانغون، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة نجمي كريم، ومساعد مدير الأعمال لدى شركة هونداي فرع ليبيا عبد الرؤوف غوله.

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، أعطى جو سانغون نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة وخططها المستقبلية ، ورغبتها في تنفيذ مشاريع في منطقة افريقيا، موضحاً بأن سبب زيارته اليوم للمؤسسة الوطنية للنفط هو تحمس شركة هونداي للعودة للعمل بقطاع النفط الليبي، كونها نفذت فيما سبق عدد من المشاريع الناجحة في ليبيا، أبرزها مساهمتها في مشروع غاز غرب ليبيا (مجمع مليته الصناعي) بالتعاون مع شركة سنامبروجيتي الايطالية سابقا.

ومن جانبه أعطى رئيس مجلس الادارة المهندس مصطفى صنع الله نبذة عن قطاع النفط الليبي، موضحاً بأنه قطاع واعد ، وأن لدى المؤسسة مشاريع كبيرة في تطوير صناعة النفط والغاز، خاصة بعد استقرار الأوضاع في ليبيا، و عودة معدلات الإنتاج إلي نسبة جيدة جداً، كما أشار إلى أن الفرصة مناسبة الان لعودة الشركات العالمية الكبيرة الى ليبيا للاستثمار من جديد والدفع بعجلة التنمية، كما شجع شركة هونداي على هذه الفرصة لعودتها للعمل ، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية واعادة تأهيل المنشآت المتضررة جراء الحروب والاغلاقات السابقة، التي تعرض لها قطاع النفط.

كما أكد بأن شركة هونداي بإمكانها العمل على إعادة تأهيل قطاع النفط الليبي، والمساهمة ايضاً في العديد من المشاريع الأخرى التي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذها.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق المستمر بين شركة هونداي وإدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها الادارة الفنية المختصة بمتابعة تنفيذ المشاريع التطويرية ومشاريع الصيانة بمواقع الشركات النفطية المختلفة.