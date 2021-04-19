وزير النفط يبحث عودة شركة هونداي للعمل بليبيا

بحث وزير النفط والغاز، محمد إمحمد عون مع وفد من شركة هونداي الكورية عودة شركة هونداي للعمل في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط أن الوفد الكوري الجنوبي أكد خلال اللقاء الذي جرى بمعية القائم بالأعمال الليبي في كوريا الجنوبية، استعداده للعودة لمباشرة نشاطاتهم في ليبيا في مختلف المشاريع النفطية والمدنية.

ونفذت شركة هونداي في السابق عدة مشاريع في ليبيا، وشاركت مع غيرها من الشركات في تنفيذ البعض لآخر، كما هو الحال مع مشاريعهم في مجمع مليته للنفط، ومحطة كهرباء الزاوية.