السفارة الألمانية: تقديم مساعدات للقطاعات الخدمية في ليبيا

أعلنت السفارة الألمانية اليوم الاثنين تقديم مساعدات للقطاعات الخدمية سواء في طرابلس أو غات أو بنغازي.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا في تغريدة لها بموقع “تويتر” إن مشروع تحقيق الاستقرار الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من ألمانيا وعدد من المانحين في جميع أنحاء العالم قدم العديد من المساعدات لليبيا منها معدات حديثة لمستشفى الأطفال ببنغازي وتحسين النظافة الصحية لأعمال المياه في مدينة غات وإزالة الأنقاض في طرابلس وتحديدا في قصر بن غشير.

” style=”height: 660.994px;”>