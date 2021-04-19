الجعيبي: إحالة مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية لصرفها للمستفيدين

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن الاجتماعي مصطفى فتحي الجعيبي، إحالة مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية لصرفها على المستفيدين، موضحا أن وزارة المالية أحالت المكافأة المالية المقررة لأصحاب المعاشات الأساسية وفقا لقرار مجلس الوزراء.

أضاف الجعيبي في تصريحات صحفية: “المكافأة ستضاف إلى معاشات الفئات المستهدفة بدءا من يوم الغد وذلك اعتبارا من شهر يناير، وقيمة المعاشات الأساسية ارتفعت بعد قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية إلى 650 دينارا للمستحقين الذين لا يَعولون”.

وتابع الجعيبي: “قيمة المعاشات ارتفعت لـ 700 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من فردين و800 دينار للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وأكثر”.