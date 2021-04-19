وزير المالية يبحث مع كشك إجراءات منظومة التتبع الإلكتروني والإفراج عن المرتبات

عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبدالله ، اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك ، بحضور مدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سالم ، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان ووزارة المالية، اليوم الاثنين.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان ، الإجراءات المستحدثة المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني ، إلى جانب مناقشة الإفراج عن المرتبات الموقوفة والحوالات المتعلق بالمرتبات .

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق حول إعادة النظر في إجراءات التعاقد المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني ، والإسراع في معالجة المرتبات الموقوفة في كل القطاعات ، واستقبال التسويات المالية والشروع في صرفها ، وفق السياق المتبع بموجب القانون .