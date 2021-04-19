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وزير المالية يبحث مع كشك إجراءات منظومة التتبع الإلكتروني والإفراج عن المرتبات

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد  وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبدالله ، اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك ، بحضور مدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سالم ، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان ووزارة المالية، اليوم الاثنين.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان ، الإجراءات المستحدثة المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني ، إلى جانب مناقشة الإفراج عن المرتبات الموقوفة والحوالات المتعلق بالمرتبات .

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق حول إعادة النظر في إجراءات التعاقد المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني ، والإسراع في معالجة المرتبات الموقوفة في كل القطاعات ، واستقبال التسويات المالية والشروع في صرفها ، وفق السياق المتبع بموجب القانون .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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