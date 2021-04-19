المجلس الرئاسي الليبي يحظر على العسكريين تقديم تصريحات للإعلام أو السفر دون إذن

قرر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، اليوم الاثنين، منع كافة شاغلي المناصب العسكرية من السفر خارج البلاد دون إذن أو الإدلاء بالتصريحات لوسائل الإعلام.

بنغازي- سبوتنيك. وجاء في وثيقة رسمية من مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي، حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منها: “إلى كافة وحدات الجيش الليبي، تبيّن لنا قيام بعض الضباط بعقد لقاءات بالداخل والخارج أو الظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي بدون إذن من القائد الأعلى، مما يعتبر خروجا عن المهام الأساسية للجيش الليبي باعتباره جيش الوطن وبعيدا عن أي صراعات مهما كانت”.

وقال القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي: إنه “يحظر على كافة العسكريين، مهما كانت رتبهم ومناصبهم وطبيعة أعمالهم ارتكاب أي مخالفة لإحكام هذا البلاغ”.

وأكّد المنفي أن “على الجميع التقيد بما ورد به وضرورة الحصول على الإذن المسبق من القائد الأعلى وعلى إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية متابعة تنفيذه بكل دقة وإبلاغ المدعي العسكري عن أي مخالفة لما ورد به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وتابع المنفي: “يحظر اعتبارا من تاريخ هذا البلاغ على كافة الضباط شاغلي المناصب القيادية بالجيش الليبي السفر إلى الخارج إلا بعد الحصول على إذن مسبق من القائد مهما كانت دواعي السفر، وبالنسبة لمن عداهم من العسكريين، تكون الموافقة من إدارة الاستخبارات العسكرية وفقاً للإجراءات المعمول بها”.