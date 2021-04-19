وزير الدولة لشؤون المهجرين يتفقد نازحي تاورغاء بالأكاديمية البحرية في جنزور

قام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان « أحمد أبو خزام» اليوم الإثنين، بزيارة إلى مقر الأكاديمية البحرية بجنزور.
وناقش أبو خزام، مع إدارة الأكاديمية، برنامج إخلاء مبيت الطلبة من نازحي تاورغاء في أقرب فرصة.
واستمع إلى احتياجات المواطنين النازحين من أهالي تاورغاء أثناء عودتهم لمنطقتهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تدعم العودة الطوعية والأمنة للنازحين وحقهم في اختيار مكان إقامتهم المقبلة.
ودعا «أبوخزام»، القطاعات الحكومية بالمجلس المحلي تاورغاء لسرعة تجهيز واستقبال الأسر العائدة لتاورغاء بشكل سريع ويوفر سبل الحياة الكريمة لهم.
يشار إلى أن فريقا من وزارة الدولة، سيتابع آلية عودة نازحي تاورغاء المتفق عليها إلى مدينتهم.
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