وزير الدولة لشؤون المهجرين يتفقد نازحي تاورغاء بالأكاديمية البحرية في جنزور

قام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان « أحمد أبو خزام» اليوم الإثنين، بزيارة إلى مقر الأكاديمية البحرية بجنزور.

وناقش أبو خزام، مع إدارة الأكاديمية، برنامج إخلاء مبيت الطلبة من نازحي تاورغاء في أقرب فرصة.

واستمع إلى احتياجات المواطنين النازحين من أهالي تاورغاء أثناء عودتهم لمنطقتهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تدعم العودة الطوعية والأمنة للنازحين وحقهم في اختيار مكان إقامتهم المقبلة.

ودعا «أبوخزام»، القطاعات الحكومية بالمجلس المحلي تاورغاء لسرعة تجهيز واستقبال الأسر العائدة لتاورغاء بشكل سريع ويوفر سبل الحياة الكريمة لهم.

يشار إلى أن فريقا من وزارة الدولة، سيتابع آلية عودة نازحي تاورغاء المتفق عليها إلى مدينتهم.