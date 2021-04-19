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المنفي يؤكد دور المفوضية الأفريقية في استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس اليوم، مع وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فقي.

وتناول لقاء المنفي و”فقي” عددا من الملفات والقضايا، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات بين ليبيا والمفوضية، وأكد المنفي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المفوضية الأفريقية في استقرار ليبيا، مرحباً بإعادة افتتاح مكتبها في ليبيا.

في المقابل، جدد فقي دعم الاتحاد الأفريقي لليبيا على كل المستويات، خصوصاً في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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