الزناتي يتخذ عدد من القرارات لرفع أداء إدارات وزارة الصحة والعاملين فيها

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأثنين، إن الوزير علي الزناتي اتخذ «عديد القرارات التي ستسهم في الرفع من أداء إدارات وزارة الصحة والعاملين فيها من أجل تطوير الخدمات الصحية للمواطنين».

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب اجتماع الزناتي الثاني مع مديري الإدارات بوزارة الصحة لتقييم أداء الوزارة بعد مرور 30 يوماً من توليه مهمة الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع جاء تحت شعار «30 يوماً مرت، ما الذي حققناه؟ وما الصعوبات التي واجهتنا؟». حيث ناقش المجتمعين مع الوزير «مجمل الأعمال التي تمت، ونسبة إنجاز الإدارات لأعمالها، ومدى الصعوبات التي واجهتهم والحلول التي اتُخذت لضمان سير العمل، وما هي الخطوات والمشاريع المقبلة».

وناقش الاجتماع موضوعات القوافل الطبية وسرعة تجهيزها، والمنظمات الدولية وضرورة التزامها واحترامها للقنوات الشرعية للدولة، والمشاريع المتوقفة وإمكانية استكمالها، والأكسجين ونسبة توافره في كل مناطق ليبيا، والمشاكل التي تواجه تزويد مراكز العزل وطرق حلحلتها، والنفايات الطبية وطرق التخلص منها، وأدوية الأورام والكلى ومضادات السموم وكذلك الأدوية العامة، وآلية التفتيش والمتابعة ومدى مُتابعة الوزارة لدورها في البحت والتقصي عن أي تقصير قد يحدث أو حدث».

ولم توضح وزارة الصحة ماهية القرارات التي جرى اتخاذها عقب الاجتماع من أجل رفع أداء عمل الإدارات التابعة للوزارة.

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