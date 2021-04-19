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الدبيبة يبحث مع وفد جزائري قضايا “الأمن والإرهاب والهجرة”

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كانت مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة محور لقاء رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع الوفد الجزائري رفيع المستوى، الذي يزور طرابلس.

واستعرض الوفد الجزائري الذي يضم وزير الخارجية صبري بوقادوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي نور الدين مقري، مع الدبيبة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية.

وتم خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، التأكيد على أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة الرابعة عشرة للجنة التنفيذية العليا المشتركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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