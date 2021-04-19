وزير الاقتصاد: ندرس آليات عاجلة لحل العراقيل التي التواجه المطاحن في توريد القمح

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعاً، اليوم الإثنين، ضمّ رئيس اتحاد شركات المطاحن ورئيس النقابة العامة للمخابز، وحضره رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وعددا من شركات المطاحن والمستشارين ومديري الإدارات بالوزارة لمناقشة آلية تنظيم توريد الحبوب وحماية الإنتاج المحلي.

وتطرق الاجتماع لطرح ومناقشة العراقيل والمشاكل التي التواجه المطاحن في توريد القمح، حيث أشار أصحاب المطاحن إلى الديون المستحقة على صندوق موازنة الأسعار وعملية فتح الإعتمادات لاستيراد القمح التي تربك عملية الإنتاج وانسياب الدقيق بالسوق المحلي وتوزيعه على المخابز.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن أن الوزارة باشرت في تطوير المنظومة الاقتصادية وتعمل على إنشاء ديوان الحبوب بهدف السيطرة على أسعار القمح وتوريدها وفق المواصفات القياسية المعتمدة بحيث يتحقق الأمن الغذائي للمواطن وبما يضمن حماية المنتج المحلي من القمح الصلب وتشجيع مبدأ المنافسة للحصول على منتج ذات جودة عالية.

كما شدد على ضرورة دراسة الأسعار ومتابعتها بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لتحديد التكلفة الفعلية ومراجعة ضوابط وشروط منح تراخيص إنشاء المطاحن والمخابز ومتابعة تنفيذها.

وأكد أن الوزارة ستقوم بدراسة ومراجعة الديون المستحقة على صندوق موازنة الأسعار بكافة المناطق وإحالتها لرئاسة الوزراء والتواصل مع مصرف ليبيا المركزي لمراجعة ضوابط وشروط فتح الاعتمادات الخاصة بتوريد القمح لصالح المطاحن حتى تتمكن من توفير المخزون الاستراتيجي المطلوب وضمان انسياب مادة الدقيق بالسوق المحلي.