بوقادوم في طرابلس، والمنفي والدبيبة في استقباله

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ووزير الداخلية كمال بلجود والوفد المرافق لهما.

حيث أكد المنفي حرص ليبيا على تعزيز التعاون في شتى المجالات مع الأشقاء الجزائريين، مثمنا دور الجزائر في أمن واستقرار ليبيا، من جانبه أكد بوقادوم حرص الجزائر على أمن واستقرار ليبيا، واستعدادها الدائم للعب أي دور إيجابي في سبيل وصول ليبيا إلى بر الأمان.

كما استقبل الوفد الجزائري من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة اليوم، حيث تناول اللقاء تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة الرابعة عشرة للجنة التنفيذية العليا المشتركة.

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