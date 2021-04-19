أبوبكر سعيد: 95.79 مليار دينار اجمالي نفقات مشروع الميزانية أمام «النواب»

قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر سعيد إن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 تبلغ 95 مليار و797 مليون و697 ألف و300 دينار، واصفا هذه الميزانية بأنها «كبيرة خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة».

وفي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر النائب عن ترهونة عن «اعتقاده أن تمريرها (الميزانية) في مجلس النواب كما هي مشكلة وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر»، مشيرا إلى أن «بنودا عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها».

ويعقد مجلس النواب جلسته المغلقة، مساء اليوم الإثنين، بمدينة طبرق لمناقشة الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، حيث يجري عرض تقرير لجنة المالية خلال جلسة المجلس ومن ثم النظر في إمكانية تعديل أو رفض أو قبول الميزانية

وحسب صورة ضوئية لجدول نشره النائب أبوبكر سعيد على حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» لاستخدامات الميزانية في المشروع المعروض على مجلس النواب، فإن نفقات المرتبات وما في حكمها بلغ 33 مليار و332 مليوم و606 ألف و300 دينار.

نفقات التسسير والتشغيل في مشروع الميزانية

أما نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل في مشروع الميزانية، فقد بلغت 12 مليار و5 ملايين و91 ألف دينار. أما نفقات مشروعات وبرامج التنمية فقد بلغت 22 مليار و350 مليون دينار، ونفقات الدعم 23 مليار و110 ملايين، ونفقات الطوارئ 5 مليارات. ونوه النائب عن ترهونة إلى أن «إقرار الميزانية يجب أن يتم وفي أقرب وقت، وتمريرها يتطلب تعديل بعض مواد القانون التي تتعارض مع القانون المالي للدولة أو تتداخل نصوصها مع اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية».

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ولفت إلى «أهمية تخفيض قيمة بعض أبواب الميزانية وتقييد الإنفاق المالي بشروط محددة، مع إعطاء أولوية قصوى للاحتياجات الضرورية والمستعجلة، وما يخدم تسيير المرحلة المتبقية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية هذا العام ، ديسمبر 2021»، مشيرا إلى «التقدم بمقترح يدعمه عدد كبير من النواب لعقد الجلسة القادمة في مدينة طرابلس».

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