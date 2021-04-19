“الصحة” تُراجع نفسها.. “30 يوماً مرت ما الذي حققناه؟”

لتقييم أداء الوزارة منذ استلامها، عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، اجتماعه الثاني مع مديري الإدارات بالوزارة.

وجاء الاجتماع تحت شعار “30 يوماً مرت، ما الذي حققناه؟ وما الصعوبات التي واجهتنا؟”، وبحسب بيان للوزارة فقد ناقش المجتمعون مع الوزير، مجمل الأعمال التي تمت، ونسبة إنجاز الإدارات لأعمالها، ومدى الصعوبات التي واجهتهم والحلول التي اتُخذت لضمان سير العمل، والخطوات والمشاريع المقبلة.

وشملت المواضيع التي نُوقشت خلال الاجتماع، “القوافل الطبية وسرعة تجهيزها، والمنظمات الدولية وضرورة التزامها واحترامها للقنوات الشرعية للدولة، والمشاريع المتوقفة وإمكانية استكمالها، والأكسجين ونسبة توافره في كل مناطق ليبيا، والمشاكل التي تواجه تزويد مراكز العزل وطرق حلحلتها، والنفايات الطبية وطرق التخلص منها، وأدوية الأورام والكلى ومضادات السموم وكذلك الأدوية العامة، وآلية التفتيش والمتابعة ومدى مُتابعة الوزارة لدورها في البحث والتقصي عن أي تقصير قد يحدث أو حدث”.

وعقب الاجتماع اتخذت عديد القرارات التي ستسهم في الرفع من أداء إدارات وزارة الصحة والعاملين فيها من أجل تطوير الخدمات الصحية للمواطنين.

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