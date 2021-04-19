وزيرة العدل تناقش المواعيد المقترحة لتنظيم المؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية

ناقشت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبدالرحمن، صباح اليوم الاثنين، مع اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية المواعيد المقترحة لتنظيم المؤتمر المرتقب في ليبيا.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المؤتمر الدولي «العدالة الانتقالية، الدروس المستفادة» المزمع تنظيمه في ليبيا يجري الإعداد له منذ سنتين وتأخر تنفيذه بسب جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن اجتماع وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن مع اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر تناول المواعيد المقترحة لعقد المؤتمر ومسألة التجهيزات والجهات المستهدفة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وذكرت الوزارة أن المؤتمر يُعقد بتنظيم وإشراف المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على استئناف اللجنتين اجتماعهم والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامته قريباً.

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