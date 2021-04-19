يتم الإعداد له منذ سنتين.. مؤتمر دولي حول العدالة الانتقالية برئاسة وزيرة العدل 

برعاية وزيرة العدل، حليمة ابراهيم عبدالرحمن، عقد اجتماع اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر الدولي «العدالة الانتقالية، الدروس المستفادة»،

وتناول الاجتماع المواعيد المقترحة لعقد هذا المؤتمر، ومسألة التجهيزات والجهات المستهدفة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وعقد المؤتمر بتنظيم وإشراف المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية.

وفي ختام الاجتماع توصل الحاضرون إلى استئناف اللجنتين اجتماعهم والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقامته قريبا.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يتم الإعداد له منذ سنتين، وتأخر تنفيذه بسبب جائحة كورونا.