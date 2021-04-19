سرت.. استنئاف العمل بمنظومة فرع مصلحة الجوازات بعد توقف دام عامين‎

أستأنفت منظومة التصوير بفرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بسرت عملها اليوم الاثنين بعد توقف دام قرابة عامين متتاليين لاسباب فنية.

وقال مدير ادارة الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل ان فرع المصلحة بسرت تمكن اليوم من تصوير عدد مائة وخمسة وخمسون مواطنا ومواطنة بمنظومة التصوير لاستخراج مستند السفر الألكترونى الجديد ، وفقا للاجراءات المتبعة بالمصلحة في سرت.

وأوضح الأميل أن العمل متواصل بشكل يومي لاستكمال تصوير بقية المواطنيين المتقدمين للحصول على مستند السفر .

وقال إن قسم التصوير بفرع المصلحة أستقبل ألاف الملفات من المواطنيين المتقدميين وجاري حاليا تصنيفهم وتوزيعهم فى جدوال التصوير بشكل يومي.

واشار مدير ادارة الاعلام بسرت إلى أن العمل جار ايضا لاستخراج البطاقات الشخصية للشباب، وكذلك اجراءات الاقامة للأجانب القاطنيين بسرت وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.