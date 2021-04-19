التكتل الديمقراطي يقدم مشروعا لتعديل الإعلان الدستوري بهدف إجراء الانتخابات

أصدر التكتل المدني الديمقراطي إيجازا صحفيا بشأن تعديلات الإعلان الدستوري، واستحقاقات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم، تضمن تقديم مشروع لتعديل الإعلان الدستوري، يسهم في إنتاج قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في موعدها.

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