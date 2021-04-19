ليبيا الان

التكتل الديمقراطي يقدم مشروعا لتعديل الإعلان الدستوري بهدف إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر التكتل المدني الديمقراطي إيجازا صحفيا بشأن تعديلات الإعلان الدستوري، واستحقاقات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم، تضمن تقديم مشروع لتعديل الإعلان الدستوري، يسهم في إنتاج قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في موعدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك