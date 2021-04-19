القائد الأعلى .. لقاءات وتعليمات وتداخل بالصلاحيات

وجه المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، تعليمات إلى كافة العسكريين بضرورة الحصول على إذن مسبق لعقد لقاءات في الداخل والخارج أو الإدلاء بتصريحات على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أن هذه الأفعال تشكل عملا محظورا على العسكريين ومعاقب عليها قانونا، مطالبا كافة العسكريين بالتقيد والالتزام بهذه التعليمات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الصحة العالمية توصي بعدم اشتراط التطعيم للسفر
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
«العامة للكهرباء»: إحباط سرقة أسلاك الكهرباء بمنطقة سوق السبت
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
عون يبحث عودة شركة هونداي للعمل في ليبيا
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
التكتل الديمقراطي يقدم مشروعا لتعديل الإعلان الدستوري بهدف إجراء الانتخابات
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك