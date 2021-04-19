القائد الأعلى .. لقاءات وتعليمات وتداخل بالصلاحيات

وجه المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، تعليمات إلى كافة العسكريين بضرورة الحصول على إذن مسبق لعقد لقاءات في الداخل والخارج أو الإدلاء بتصريحات على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أن هذه الأفعال تشكل عملا محظورا على العسكريين ومعاقب عليها قانونا، مطالبا كافة العسكريين بالتقيد والالتزام بهذه التعليمات.

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