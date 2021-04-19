أبوبكر سعيد: تمرير الميزانية مشكلة تتطلب تعديل بعض مواد القانون

أكد النائب أبوبكر سعيد، عضو مجلس النواب، إن ميزانية الحكومة كبيرة خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة، متابعا:” أعتقد أن تمرير الميزانية كما هي مشكلة وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر، بنود عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها”.

وأضاف أبوبكر سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن إقرار الميزانية يجب أن يتم وفي أقرب وقت، وتمريرها يتطلب تعديل بعض مواد القانون التي تتعارض مع القانون المالي للدولة أو تتداخل نصوصها مع اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية.

وشدد على أهمية تخفيض قيمة بعض أبواب الميزانية وتقييد الإنفاق المالي بشروط محددة مع إعطاء أولوية قصوى للاحتياجات الضرورية والمستعجلة، وما يخدم تسيير المرحلة المتبقية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية هذا العام، ديسمبر 2021.

وأوضح:” التقدم بمقترح يدعمه عدد كبير من النواب لعقد الجلسة القادمة في مدينة طرابلس” .