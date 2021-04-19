الحويج يشدد على ضرورة التنسيق بين شركة البريقة وشركات توزيع الوقود

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج، خلال اجتماعه برئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، آلية توزيع الوقود على المحطات، والمشاكل التي تواجه شركات التوزيع في أداء عملها.

الحويج شدد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، على ضرورة وضع آلية واضحة بين شركة البريقة وشركات التوزيع لتنظيم عملية تزويد المحطات بالوقود وتوفيره للمواطن بسهولة، مشيرا إلى أن الوزارة ستباشر دراسة الكميات المطلوبة من الوقود والاحتياجات الفعلية للمحطات، إلى جانب إمكانية استخدام نظام التتبع لمراقبة شاحنات نقل الوقود

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