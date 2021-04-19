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تواصل حملة أيادي الرحمة لتأمين وجبات الإفطار للمهاجرين

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يواصل عدد من المتطوعين في سبها حملة أيادي الرحمة، التي أطلقتها منظمة تامزاوة، والتي تهدف إلى توزيع وجبة إفطار على ثلاثين مهاجرا في اليوم الواحد، وتتشارك فيها عدة جهات محلية ودولية من أجل مساعدة المهاجرين في المدينة على تأمين وجبة الإفطار.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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