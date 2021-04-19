المبروك وشكشك يناقشان الإفراج عن المرتبات الموقوفة وإجراءات التتبع الإلكتروني

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد المبروك، الإفراج عن المرتبات الموقوفة والحوالات المتعلقة بالمرتبات، بالإضافة إلى الإجراءات المستحدثة المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني.

هذا وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره كل من مدير عام مصلحة الجمارك وبعض المسؤولين، على إعادة النظر في إجراءات التعاقد المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني والإسراع في معالجة المرتبات الموقوفة في كل القطاعات، إلى جانب استقبال التسويات المالية والشروع في صرفها وفق السياق المتبع بموجب القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا