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توجّه حكومي للإسراع في صرف “المرتبات الموقوفة”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبد الله، إجراءات الإفراج عن المرتبات الموقوفة والحوالات المتعلقة بالمرتبات.

وأشار الديوان في بيان، إلى أن الاجتماع الذي عُقد بمقره بحضور المدير العام لمصلحة الجمارك سليمان علي سالم، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان ووزارة المالية، تناول الإجراءات المستحدثة المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني.

وأكد البيان أن المجتمعين اتفقوا على إعادة النظر في إجراءات التعاقد المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني، والإسراع في معالجة المرتبات الموقوفة في كل القطاعات، واستقبال التسويات المالية والشروع في صرفها، وفق السياق المتبع بموجب القانون.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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