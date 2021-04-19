توجّه حكومي للإسراع في صرف “المرتبات الموقوفة”

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبد الله، إجراءات الإفراج عن المرتبات الموقوفة والحوالات المتعلقة بالمرتبات.

وأشار الديوان في بيان، إلى أن الاجتماع الذي عُقد بمقره بحضور المدير العام لمصلحة الجمارك سليمان علي سالم، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان ووزارة المالية، تناول الإجراءات المستحدثة المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني.

وأكد البيان أن المجتمعين اتفقوا على إعادة النظر في إجراءات التعاقد المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني، والإسراع في معالجة المرتبات الموقوفة في كل القطاعات، واستقبال التسويات المالية والشروع في صرفها، وفق السياق المتبع بموجب القانون.

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