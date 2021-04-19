مديرية أمن طرابلس تعقد اجتماعا موسعا

طرابلس 19 أبريل 2021 (وال) -عقد صباح اليوم الإثنين، بمديرية أمن طرابلس اجتماعا، ضم السيد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد “محمد فتح الله”، ومدير أمن طرابلس عميد “محمود العابد”.

وتناول الاجتماع عدة مسائل أمنية هامة، على رأسها متابعة تنفيذ الخطط الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية، والمتعلقة بتأمين مدينة طرابلس، والعمل التعاوني الجاد في دعم وإسناد إدارة الدعم المركزي لكافة مراكز الشرطة في ضبط المجرمين والمخالفين للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .

كما تم أيضا التطرق لجملة من الموضوعات الأمنية، والتي من بينها المجاهرة بالأمن، والتأكيد على ضمان حراسة وتأمين مؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة .(وال ـ طرابلس) س خ

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