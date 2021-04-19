الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي، وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر الميناء، مبينة في بيان لها أن هذا القرار جاء بسبب رفض المصرف المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة.
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قناة ليبيا
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