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الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي، وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر الميناء، مبينة في بيان لها أن هذا القرار جاء بسبب رفض المصرف المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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