لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة.. وصول عدد من النواب المنقطعين إلى طبرق

عقد مجلس النواب جلسته المغلقة، مساء اليوم الإثنين، بمدينة طبرق لمناقشة الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، حيث تم عرض تقرير لجنة المالية خلال جلسة المجلس، ومن ثم النظر في إمكانية تعديل أو رفض أو قبول الميزانية

ووصل عدد من النواب المنقطعين إلى طبرق لحضور جلسة الميزانية وأداء اليمين الدستوري لأول مرة منذ انتخابهم سنة 2014 واعتبارهم للمجلس منحلًا.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، إن “أعضاء النواب ناقشوا اليوم الإثنين، مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2021،

ومن جانبه أكد النائب المبروك الخطابي، أن “حجم الميزانية البالغ 96 مليار دينار المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية «كبير»”، موضحا أنها “موجهة لثلاثة مجالات هي الإعداد لانتخابات 24 ديسمبر وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية”.

وأضاف عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، أبوبكر سعيد، أن “إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 تبلغ 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة”.

ورأى سعيد في تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك»، أن “تمرير الميزانية في مجلس النواب كما هي «مشكلة، وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر»”، مشيرًا إلى أن “بنودًا عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها”.

قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، أبوبكر سعيد، إن “إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 تبلغ 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة»”.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر النائب عن ترهونة عن “اعتقاده أن تمريرها (الميزانية) في مجلس النواب كما هي مشكلة، وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر”، مشيرًا إلى أن “بنودًا عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها”.

وحسب صورة ضوئية لجدول نشره النائب أبوبكر سعيد على حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» لاستخدامات الميزانية في المشروع المعروض على مجلس النواب، فإن نفقات المرتبات وما في حكمها بلغ 33 مليارًا و332 مليونًا و606 آلاف و300 دينار.

أما نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل في مشروع الميزانية، فقد بلغت 12 مليارًا و5 ملايين و91 ألف دينار. أما نفقات مشروعات وبرامج التنمية فقد بلغت 22 مليارًا و350 مليون دينار، ونفقات الدعم 23 مليارًا و110 ملايين، ونفقات الطوارئ 5 مليارات.

ونوه النائب عن ترهونة إلى أن «إقرار الميزانية يجب أن يتم وفي أقرب وقت، وتمريرها يتطلب تعديل بعض مواد القانون التي تتعارض مع القانون المالي للدولة أو تتداخل نصوصها مع اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية».

ولفت إلى «أهمية تخفيض قيمة بعض أبواب الميزانية وتقييد الإنفاق المالي بشروط محددة، مع إعطاء أولوية قصوى للاحتياجات الضرورية والمستعجلة، وما يخدم تسيير المرحلة المتبقية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية هذا العام، ديسمبر 2021»، مشيرًا إلى «التقدم بمقترح يدعمه عدد كبير من النواب لعقد الجلسة المقبلة في مدينة طرابلس».

وقال مصدر مطلع إن “المجلس لن يعتمد الميزانية خلال جلسة الليلة”، متوقعا حضور عدد من النواب من طرابلس على متن طائرة لحضور الجلسة.

وأكدت المصادر، أن “النواب الواصلين إلى طبرق يحضرون اجتماع المجلس لأول مرة منذ عملية فجر ليبيا على اعتبارهم انتخاب المجلس”.

وتابعت المصادر أن “النواب المنقطعين كانوا منضمين إلى البرلمان الموازي في طرابلس وأقروا أخيرًا بشرعية البرلمان المستقر في طبرق ومقره الأصلي”.

وأوضحت المصادر أن “من بين النواب المنقطعين الواصلين عمار الأبلق، عبدالمنعم الفطيسي، سليمان الفقيه، سعد عساكر الجازوي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وآخرين”.