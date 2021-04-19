الحاجي: ﻻ نعلم من أين دفع صنع الله 360 ألف دوﻻر ثمن سيارته؟

قال الناشط السياسي جمال الحاجي، إن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، أعلن عن توقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الطريقة النفطي وتقدر الخسائر اليومية (118 ) مليون دوﻻر، وقال: ليس بسبب مليشات “الجنجاويد” أو أبو عكوز بل بسبب كما قال صنع الله رفض مصرف ليبيا المركزي تسيل الميزانية، وﻻ نعلم من أين دفع صنع الله مبلغ 360 ألف دوﻻر ثمن سيارة واحدة لجنابه؟”.

وأضاف جمال الحاجي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” أقول “للدبيبة” والله الكفاءات الوطنية بمجال النفط على أعلى مستوى محلي ودولي بالعشرات وﻻ يرتقى هذا المخلوق لمستوى كاتب عندهم”.

ولفت إلى أن المشكلة ليست بين المؤسسة ورجالها الشرفاء والمركزي بل المشكلة في شخص صنع الله الذي بات عبئًا على المؤسسة.

وتابع:” رئيس الحكومة ووزير النفط، أنتما مسئولون عن خسارة كل دوﻻر واحد، وإن عجزتم ارحلو”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الإثنين، حالة القوة القاهرة، عن توقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، إن ذلك يأتي بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية والفنية وإضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا.