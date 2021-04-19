المشري يطلع وزير الخارجية الجزائري على تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس المجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، رفقة النائب الأول “محمد بقي” ومقرر المجلس “سعيد كلة”، الإثنين، بوزير الخارجية الجزائري “صبري بوقدوم” رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري “كمال بلجود”، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي اللواء “نور الدين مقري”، والسفير الجزائري لدى ليبيا “عبدالقادر حجازي”.

وقال بيان صادر عن المجلس الاستشاري، إن الطرفين ناقشا خلال اللقاء العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، على تعبيره.

وادعى البيان، أن اللقاء ناقش أيضا آفاق عملية التسوية السياسية الليبية، وسبل دعم السلطة الجديدة الموحدة في مواجهة التحديات الراهنة لتنفيذ خارطة الطريق ولضمان حَلٍّ سلمي وشامل في ليبيا، والوصول للانتخابات الجديدة في موعدها المحدَّد.