خلال اجتماع الـ «30 يوما».. وزير الصحة يناقش 8 ملفات محورية

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اجتماعه الثاني مع مديري الإدارات بالوزارة، لتقييم أداء الوزارة منذ استلامها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، فإن الاجتماع تحت شعار:”30 يوماً مرت، ما الذي حققناه؟ وما الصعوبات التي واجهتنا؟”، وقد ناقش المجتمعون مع الوزير، مجمل الأعمال التي تمت، ونسبة إنجاز الإدارات لأعمالها، ومدى الصعوبات التي واجهتهم والحلول التي اتُخذت لضمان سير العمل، وما هي الخطوات والمشاريع المقبلة.

ولفت البيان، إلى أن من أهم الموضوعات التي نُوقشت خلال الاجتماع:

– القوافل الطبية وسرعة تجهيزها.

– المنظمات الدولية وضرورة التزامها واحترامها للقنوات الشرعية للدولة.

– المشاريع المتوقفة وإمكانية استكمالها.

– الأكسجين ونسبة توافره في كل مناطق ليبيا.

– المشاكل التي تواجه تزويد مراكز العزل وطرق حلحلتها.

– النفايات الطبية وطرق التخلص منها.

– أدوية الأورام والكلى ومضادات السموم وكذلك الأدوية العامة.

– آلية التفتيش والمتابعة ومدى مُتابعة الوزارة لدورها في البحت والتقصي عن أى تقصير قد يحدث أو حدث.

وعقب الاجتماع، اتخذت الوزير العديد من القرارات التي ستسهم في الرفع من أداء إدارات وزارة الصحة والعاملين فيها من أجل تطوير الخدمات الصحية للمواطنين.