بعد مناقشة بنود الميزانية.. تعليق جلسة مجلس النواب إلى مساء الثلاثاء

علقت هيئة رئاسة مجلس النوّاب، جلسة مناقشة بنود الميزانية العامة للدولة، إلى مساء الثلاثاء.

وكان مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق، في عقد في وقت متأخر من مساء الاثنين، جلسة عامة تم تخصيصها لمناقشة بنود الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية.

واستهلت الجلسة بإعطاء الكلمات لأعضاء المجلس الحاضرين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول بنود هذه الميزانية.

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، قد أفاد في تصريحات صحفية في وقت سابق، بأن الجلسة ستعقد بحضور النصاب المطلوب لمناقشة قانون الميزانية للعام 2021 والملاحظات الواردة حولها فقط.

ومن جانبه أكد النائب المبروك الخطابي، أن “حجم الميزانية البالغ 96 مليار دينار المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية «كبير»”، موضحا أنها “موجهة لثلاثة مجالات هي الإعداد لانتخابات 24 ديسمبر وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية”.

وأضاف عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، أبوبكر سعيد، أن “إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 تبلغ 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة”.

ورأى سعيد في تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك»، أن “تمرير الميزانية في مجلس النواب كما هي «مشكلة، وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر»”، مشيرًا إلى أن “بنودًا عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها”.

قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، أبوبكر سعيد، إن “إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 تبلغ 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة»”.