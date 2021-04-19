ليبيانا بالشراكة مع اليونسيف: مبادرة تنموية لدعم الشباب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة -الاثنين- عن شراكة جديدة مع ليبيانا موبايل بهدف دعم برنامج الشباب والتماسك الاجتماعي وبناء الصمود، ستدعم الشركة بموجبها برامج اليونيسيف للشباب، بما في ذلك بناء “5” ملاعب كرة قدم في “5” بلديات ليبية.

وقالت اليونسيف عبر منشور لها على منصتها الإعلامية إنها نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من نقاط قوة قطاع التعاون لصالح الأطفال والشباب في ليبيا وخاصة الأكثر ضعفا.

وجاء في المنشور أن هذه الشراكة (انفراجة لكنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وتأتي في وقت حرج حيث تشهد البلاد تحولاً ايجابياً يمهد الطريق لمزيد من التطور).

وسيعزز البرنامج في إطار هذه الشراكة نشر رسائل اليونيسيف الرئيسية حول التعليم والصحة والماء والنظافة وحماية الطفل-حسب مكتب المنظمة في ليبيا.

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