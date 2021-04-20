“حليمة إبراهيم” تترأس تحضيرات المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية

رعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية “حليمة إبراهيم عبدالرحمن” اجتماعاً -الاثنين- للجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر الدولي بعنوان “العدالة الانتقالية.. الدروس المستفادة”.

ركز المجتمعون على المواعيد المقترحة لعقد المؤتمر وآلية التجهيزات والجهات المستهدفة، على المستوى الوطني والدولي، حيث سيُعقد المؤتمر بتنظيم وإشراف المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية.

وتوصل الحاضرون في ختام الاجتماع إلى الاتفاق على الإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإقامته قريباً مع الإشارة إلى أن المؤتمر يتم الإعداد له منذ سنتين وتأخر تنفيذه بسب جائحة كورونا-وفقاً للمنصة الإعلامية لوزارة العدل.

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