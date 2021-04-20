المبعوث الأممي: أطالب جميع المرتزقة الأجانب بالانسحاب من ليبيا

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، جميع المرتزقة الأجانب، أن ينسحبوا من ليبيا.

وأضاف «كوبيش» في مقابلة مع صحيفة ذا تايمز البريطانية، أن “ليبيا لديها حكومة وحدة وطنية وسياسييها وقادتها العسكريين يريدون مغادرة المقاتلين الأجانب”.

وجدد المبعوث الأممي في المقابلة ذاتها، التأكيد على أن “الليبيين يريدون مغادرة جميع المرتزقة”، قائلا: “كلما طال بقاء المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا، زاد تدخلهم بشكل يعزز الانقسام القائم في البلاد إلى المعسكرين”.

وتابع «كوبيش» بدون أي شك، ودون أي مراوغة، أقول لليبيين بوضوح: “لا نريد وجود قوات أجنبية ومرتزقة أجانب ومقاتلين أجانب على أرضنا”.

تجدر الإشارة إلى أن «كوبيش» أن “جميع الليبيين حريصون على إجراء الانتخابات المقبلة”، مضيفًا أن “من شأن إجرائها أن يخلق زخما ويعطي دفعة لانسحاب العناصر الأجنبية من ليبيا”.

وأوضح «كوبيش» إلى “وجود شغف من أجل الانتخابات في ليبيا، وأمل في أن تنهي الانتخابات المرحلة الانتقالية وتؤسس برلمانا موحدا منتخبا من الشعب بكامل إرادته”.