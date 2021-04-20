«لجنة بعيو» تعقد اجتماعها الثاني لصياغة مدونة أخلاقيات الإعلام

عقدت اللجنة المكلفة بصياغة مدونة أخلاقيات الإعلام الليبي اجتماعها الثاني مساء الإثنين، بمقر المؤسسة الليبية للإعلام.

وبحسب البيان الصادر عن المؤسسة الوطنية للإعلام، فإن اللجنة المشكّلة بقرار رئيس المؤسسة رقم 74 لسنة 2021، مكونة من عدد من الأساتذة والمتخصصين ذوي الخبرة في العمل الإعلامي.

ناقشت اللجنة، في اجتماعها الخطوط العامة للمدونة، والأسس التي ستعمل اللجنة وفقها لإنجاز عملها حسب المهام والمواعيد المحددة، وبالصورة النموذجية التي تحقق الغاية من وجود اللجنة ومن إنجاز المدونة.

وأصدر محمد عمر بعيّو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في منتصف الشهر الجاري، القرار رقم 74 لسنة 2021 بتشكيل لجنة صياغة مدونة أخلاقيات الإعلام الليبي.

وتتولى اللجنة المكونة من 11 شخصية إعلامية معروفة وفق ما جاء بالمادة 2 من القرار، مهمة دراسة وإعداد وصياغة مشروع المدونة الوطنية لأخلاقيات الإعلام الليبي، تتضمن الأسس والأصول والضوابط والزواجر والالتزامات، الواجبة في سلوكيات وأخلاقيات الإعلام الوطني الليبي أدوات وأفراد، بما يساهم في تجسيد القيم السامية العليا، المحددة والموصوفة دينياً وإنسانياً ومجتمعياً ومهنياً، ويساعد على ترسيخ رسالة الإعلام، الجامعة بين الحرية والحق والحقيقة والواجب، والمانعة للعبث والانفلات والتحريض والتعريض، ويساعد الوطن وشعبه على الخروج من أنفاق التنازع والخصام إلى آفاق الاستقرار والسلام.

وقد حدد القرار في المادة 3 نهاية شهر أبريل الحالي موعداً لتقديم اللجنة نتائج أعمالها، ليتم بعد ذلك وخلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر مايو القادم، عرض مشروع المدونة على الإعلاميين والمختصين والمهتمين، في ندوة موسعة تمهيداً لرفعها في صيغتها النهائية إلى جهات الاختصاص لاعتمادها وإصدارها.