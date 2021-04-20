ليبيا الان

زليتن.. انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت حملة التطعيمات في المراكز الصحية الواقعة في نطاق بلدية زليتن ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى ليبيا وقد استهلت البلدية حملتها بمشاركة عميد البلدية المهندس مفتاح حمادي.

وقال ميلاد اسبيقة مدير إدارة الرعاية الصحية ببلدية زليتن إن آلية التطعيم تتم ببعث رسائل هاتفية للمسجلين بالمنظومة، مؤكداً على ضرورة تسجيل كل المواطنين بالمنظومة لكي يتحصلوا على التطعيم .

وأضاف اسبيقة أن العمل بهذه الحملة يبدأ من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر يومياً عدا يوم الجمعة، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لبلدية زليتن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك