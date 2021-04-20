زليتن.. انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

انطلقت حملة التطعيمات في المراكز الصحية الواقعة في نطاق بلدية زليتن ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى ليبيا وقد استهلت البلدية حملتها بمشاركة عميد البلدية المهندس مفتاح حمادي.

وقال ميلاد اسبيقة مدير إدارة الرعاية الصحية ببلدية زليتن إن آلية التطعيم تتم ببعث رسائل هاتفية للمسجلين بالمنظومة، مؤكداً على ضرورة تسجيل كل المواطنين بالمنظومة لكي يتحصلوا على التطعيم .

وأضاف اسبيقة أن العمل بهذه الحملة يبدأ من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر يومياً عدا يوم الجمعة، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لبلدية زليتن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية