اللجنة المكلفة بصياغة مدونة أخلاقيات الإعلام الليبي تقرر توسيع دائرة تواصلها مع المختصين

طرابلس 20 أبريل 2021 (وال)- عقدت اللجنة المكلفة بصياغة مدونة أخلاقيات الإعلام الليبي، اجتماعه الثاني بمقر المؤسسة الليبية للإعلام بطرابلس.

هذا وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الخطوط العامة للمدونة، والأسس التي ستعمل وفقها اللجنة لإنجاز عملها وفق المواعيد المحددة لها، وبالصورة النموذجية التي تحقق الغاية من وجود اللجنة ومن إنجاز المدونة.

وقررت اللجنة في ختام اجتماعها توسيع دائرة تواصلها مع المختصين في العمل الإعلامي والمهتمين به، والاستعانة بهم في صياغة مدونة. (وال- طرابلس) إ م/ ر ت

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