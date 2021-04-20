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اللجنة المكلفة بصياغة مدونة أخلاقيات الإعلام الليبي تقرر توسيع دائرة تواصلها مع المختصين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس  20 أبريل 2021 (وال)- عقدت اللجنة المكلفة بصياغة مدونة أخلاقيات الإعلام الليبي، اجتماعه الثاني بمقر المؤسسة الليبية للإعلام بطرابلس.

هذا وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الخطوط العامة للمدونة، والأسس التي ستعمل وفقها اللجنة لإنجاز عملها وفق المواعيد المحددة لها، وبالصورة النموذجية التي تحقق الغاية من وجود اللجنة ومن إنجاز المدونة.

وقررت اللجنة في ختام اجتماعها توسيع دائرة تواصلها مع المختصين في العمل الإعلامي والمهتمين به، والاستعانة بهم في صياغة مدونة. (وال- طرابلس) إ م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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