طقس ليبيا: التوقعات الجوية ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20 ابريل ( خريطة )

توقعت تقارير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم الثلاثاء 20 ابريل 2021 ان تكون الاجواء معتدلة إلى دافئة متوقعة يوم الغد على عموم البلاد مع سماء صافية أغلب الاوقات إلى غائمة جزئيا على بعض مناطق الجنوب الغربي .

ووفقا للتقارير: يسود طقس ساخن على أقصى الجنوب ومناطق الجنوب الشرقي مع أجواء صيفية تماما متوقعة نهار الغد وسماء صافية أغلب الاوقات .

وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية على طول المناطق الشرقية من الشمال إلى الجنوب معتدلة السرعة إلى نشطة نسبيا على بعض مناطق الجنوب الشرقي .

وبينما تكون حركة الرياح شرقية على مناطق الجنوب الغربي نشطة السرعة على بعض المناطق ، في حين جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة بوجه عام على أغلب مناطق الشمال الغربي .

وبحسب التقارير فتكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها خلال فترة الظهيرة تتراوح ما بين ( 16°_ 25°) وتتراوح على المناطق الجنوبية عموما مابين ( 25°_ 37°) وتنخفض خلال ساعات الليل على معظم المناطق .

حالة البحر:

تكون حالة البحر خفيف الموج على طول الساحل ، وإرتفاع الامواج يتراوح بشكل عام مابين 0.5 _ 1.6 متر، والرؤية جيدة على كافة الساحل الليبي .

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