إغلاق صيدلية في قرقارش مخالفة لمعايير الصحة العامة

أغلق مفتشو مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية في مدينة طرابلس برفقة نقطة الحرس البلدي صيدلية “صحتك بالدنيا”، بعد زيارة تفتيشية ستهدفت أيضاً عدة نقاط لتداول الدواء .

وقال المركز في منشور له بالمنصة الإعلامية إن سبب الإغلاق أتى بعد رصد فريق التفتيش لـ”6” مخالفات، فرغم أن الأرضيات جيدة ووجود إذن مزاولة مهنة للعاملين إلا أن المخالفات تجاوزت الحدود وتمثلت في سوء النظافة العامة، مع وجود رطوبة بشكل كبير داخل المخزن.

كذلك سجل المفتشون عدم وجود إنارة داخل المخزن ودورات المياه سيئة و تحتاج إلي صيانة، مع وجود رطوبة في صالة عرض الأدوية، علاوةً على سوء تخزين لكميات من الدواء .

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