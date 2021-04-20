سيادة القائد العام يصدر قرارًا بإنشاء إدارة “شؤون المرأة” بالقيادة العامة

الرجمة 20 أبريل 2021 (وال)- أصدر سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، قرارًا بشأن إنشاء إدارة “شؤون المرأة” تعنى بشؤون أمهات وزوجات وبنات شهداء القوات المسلحة.

وذلك بهدف تذليل كل الصعوبات التي تواجه هذه الشريحة بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة والعمل على تمكين المرأة الليبية لما لها من دور فعّال للنهوض بمؤسسات الدولة ودعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب، وذلك من خلال المقترحات والدراسات المقدمة للاستفادة من هذه الشريحة في استقرار البلاد من النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية.

وتضمن القرار في مادته الثانية: تعيين الدكتورة عائشة محمد البرغثي مديرًا للإدارة المنشأة بموجب أحكام المادة الأولى. (وال- الرجمة) إ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال