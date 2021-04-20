مديرية أمن بنغازي تستعد لإطلاق المؤتمر الوطني السنوي تحت شعار “نحو مجتمع آمن ودولة مستقرة”

بنغازي 20 أبريل 2021 (وال)- تستعد مديرية أمن بنغازي، لتنظيم فعاليات المؤتمر الوطني السنوي حول “الجريمة: مسبباتها والحد من آثارها، وذلك تحت شعار “نحو مجتمع آمن ودولة مستقرة” خلال الفترة من 26 – 27 يونيو المقبل.

هذا وستقام فعاليات المؤتمر بقاعة قار يونس للمؤتمرات، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، ومركز أبحاث ودراسات القانون ومركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي في جامعة بنغازي.

وسيتناول المؤتمر الجريمة وآثارها المدمرة على كيان الدولة واستقرار المجتمع، وتنادى القائمون على هذا المؤتمر من أجل طرح مجموعة من الموضوعات ذات العلاقة بخطر الجريمة الداهم، وسُبل منعها والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية على استقرار الدولة وأمن المواطن، وأنه لا تنمية اقتصادية واجتماعية بدون استقرار أمني، ولا وجود للاستقرار الأمني دون وجود مؤسسات أمنية ذات فاعلية وكفاءة تحافظ على أرواح وممتلكات الناس تسندها مؤسسات قضائية تعمل وفقا لتشريعات تحافظ على حرية الناس وتصون كرامتهم وحقوقهم وممتلكاتهم.

أهداف المؤتمر

محاور المؤتمر

المحور الاقتصادي: يناقش هذا المحور الأسباب الاقتصادية الكامنة وراء تفشي الجريمة كالبطالة وغياب تكافؤ الفرص وعدم وجود تنمية حقيقية في المجتمع والشعور بالغبن والظلم، بالإضافة إلى الآثار المدمرة للاقتصاد الوطني جراء غياب سلطة الدولة وانتشار الجريمة.

كما يتناول المحور الآثار الاقتصادية التي يتسبب بها قصور سلطة القانون وتفشي الجريمة مثل الفساد المالي والإداري وإحجام المستثمرين المحليين والدوليين بسبب عدم وجود الأمن وأخيراً انتشار اقتصاد الظل (أسواق العملة والمضاربة الغير قانونية – تزييف العملة – التهرب الضريبي.. إلخ.

المحور الاجتماعي والنفسي: يناقش المخاطر والتحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع جراء غياب سلطة القانون وانتشار الجريمة كالتفكك الأسري ودوره في ضياع مستقبل الأطفال كذلك أثر الحروب والتهجير والنزوح التي مرت بها البلاد على الوضع الاجتماعي للأسرة.

كما يناقش المحور دور مؤسسات التأهيل النفسي والمتخصصين في اضطرابات ما بعد الصدمة في إعادة تأهيل للعائدين من ميادين المعارك. ويتعرض المحور أخيراً لمظاهر انتشار السلاح التي تتسبب في سقوط ضحايا بصورة عمديه أو خطأيه.

محور الجرائم الإلكترونية: يتناول هذا المحور المخاطر والتحديات التي تتسبب بها الجرائم الإلكترونية على الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني مثل جرائم الابتزاز الإلكتروني لأفراد المجتمع كذلك جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني على الأفراد والمؤسسات نتيجة للتوسع في استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني والأون لاين والخدمات المالية عبر الهاتف النقال.

ويناقش أيضًا جرائم التشهير والسب والقذف وخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الإعلامي.

يتعرض المحور كذلك لقضية انتهاك خصوصية الأفراد عبر التجسس عليهم وقرصنة بياناتهم ومعلوماتهم وتداولها في الفضاء الإلكتروني دون إذن، وأخيراً الهجمات الإلكترونية على مواقع المؤسسات العامة والخاصة، كما لا يغفل المحور أهمية التعرض للإرهاب الإلكتروني .

المحور المؤسسي والقانوني والقضائي: يناقش هذا المحور مدى قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية على منع الجريمة وإرساء العدالة وسيادة القانون بما يتوافر لها حاليا من إمكانيات بشرية ومادية كذلك يناقش مدى قدرة المؤسسات الأمنية والجنائية والقضائية على مواكبة التطور الحاصل في أنماط الجريمة وتحديث سبل مواجهتها.

أيضًا مدى مواكبة التشريعات والقوانين الحالية لأنماط الجرائم الناشئة ومدى توفر قوانين موضوعية وإجرائية بخصوصها.

كما يوفر المحور فرصة البحث في مدى ملائمة السجون للحد الأدنى من الاشتراطات القانونية والمعايير الدولية. وأخيراً مدى توفر التشريعات والقوانين التي تحمي رجال الشرطة والقضاء أثناء تنفيذ أعمالهم وفقا للقانون .

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