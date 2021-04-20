هون.. لقاء مؤسسي جمعية “يشفين” لدعم مرضى الأورام

شهد متحف المدينة بمبني الكوماندا في مدينة هون عقد اجتماع تشاوري للأعضاء المؤسسين لجمعية “يشفين” لدعم مرضي الأورام السرطانية على مستوى المدينة.

وناقش الأعضاء محضر الاجتماع السابق وما توصل إليه المؤسسون من تنفيذ بنود جدول الاجتماع الماضي وما يستجد من أعمال،فيما أعربوا عن امتنانهم لتعاون جميع شرائح المجتمع للدفع بهذه الجمعية.

وقال عضو الجمعية “معرف العكشي” إن (الأعضاء لمسوا ارتياح جميع المتعاونين مع الجمعية من أهل المدينة من ذوي الإحسان أو المستهدفين بالدعم لما لها من أثر طيب وسعي الأعضاء لمساعدة جميع مرضي الأورام)-حسب وصفه.

كما أكد مؤسسو الجمعية على ترحيبهم بجميع من لهم الرغبة في الانخراط والمساعدة، لا سيما مع صعوبات العلاج في الداخل وعدم أخذ أهل هون وعموم ربوع الجفرة من أخذ نصيبهم في العلاج خارج البلاد.

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