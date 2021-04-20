“باشاغا”: ليبيا تحتاج لصناديق الاقتراع واللقاح وليس للأسلحة

أشاد فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني، بإعلان الخارجية الروسية أنه من السابق لأوانه طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية هناك.

وقال «باشاغا» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “نشيد بموقف روسيا المتعلق باستبعاد رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل انتخابات ديسمبر، ونرفض أي دعوات تطالب بذلك، فليبيا لا تحتاج للأسلحة بل لصناديق الاقتراع واللقاح”.

وأضاف؛ “نتطلع لموقف أكثر إيجابية من روسيا تجاه انسحاب القوات الأجنبية ومرتزقة “فاغنر”، دعما لمسار 5+5 الذي ترعاه الأمم المتحدة، وبما يحقق السيادة الليبية ويعزز فرص الاستقرار والسلام”، على حد زعمه.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أنه من السابق لأوانه طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية هناك، حيث صرح بيتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، للصحفيين، بأنه “من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية رفع أو تخفيف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا قبل إجراء الانتخابات العامة هناك”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتابع «إليتشيف» : “حكومة الوحدة الوطنية قد تم تشكيلها للتو، وهي لم تبدأ العمل فعليا، دعونا ننتظر الانتخابات، إذا تم إجراؤها في 24 ديسمبر ، فسنحكم على كيفية تطور الوضع، لأنه من السابق لأوانه الحديث عن وحدة البلاد”.