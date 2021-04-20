سهيل الغرياني: «الشيخ المجاهد القرضاوي» كان يسأل عن بلدنا والحاصل فيها

زعم سهيل، نجل الصادق الغرياني، المفتي المعزول بقرار من مجلس النواب، أن يوسف القرضاوي، الذي وصفه بـ«الشيخ المجاهد» كان يسأل عن بلدنا والحاصل فيها، على حد قوله.

وقال الغرياني الصغير، المدير التنفيذي لقناة التناصح ذراع والده الإعلامية، والمتنقل في الإقامة ما بين إسطنبول ولندن، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “زرته منذ سنوات صحبة شيوخنا الأفاضل الشيخ محمد الحسن ولد الددو والشيخ عبد الحي يوسف وبعض الإخوة الأفاضل وكانت جلسة لا تنسى”، بحسب وصفه.

وأضاف “كان برفقته ثلاثة من معاونيه وجدناهم قبلنا يقرؤون عليه أهم أخبار العالم، ثم لما انتهوا وعلى رغم كبر سنه اهتم بزواره، وكان يستفصل عن أحوال بلاد المسلمين كلا من الحاضرين، يسأل كل شخص عن بلده والحاصل فيها”، وفقا لتعبيره.

وتابع “ثم طلب الشيخ يوسف عند اختتام الجلسة من الشيخ الددو أن يدعو بنا فدعا بما فتح الله عليه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ الشيخ المجاهد الصبور العلامة الشيخ يوسف القرضاوي ويشفيه من كل داء”، بحسب حديثه.

يشار إلى أن يوسف القرضاوي أصيب مؤخراً بفيروس كورونا، ويطلق عليه مفتي الإرهاب والدم، حيث كان سبباً رئيسياً في العديد من الأزمات الدعوية والسياسية خلال السنوات العشر الماضية، ما نتج عنه تشويه صورة الإسلام والمسلمين بالخارج، فطوع «القرضاوي» الفتوى والشئون الدينية لخدمة مصالح النظامين القطري والتركي وتنظيم الإخوان.