مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل القبض على فتاة عشرينية تمتهن “النصب”

كشفت مديرية أمن طرابلس عن تفاصيل إلقاء أعضاء التحري بمركز شرطة حي الأندلس القبض على فتاة عشرينية تمتهن النصب مستغلة وظيفتها بإحدى الشركات السياحية.

وأضافت المديرية في بيان لها، أنه على خلفية عدة بلاغات ضد المدعوة (ف.ج) مفادها قيامها بالنصب على عدة أشخاص منهم المدعو (س.س) والذي سلمها مبلغ مالي قيمته أربعة آلاف دولار على أن تقوم بتحويله له في تركيا ولكنها لم تفعل.

وأفادت مديرية أمن طرابلس أن المتهمة قامت أيضًا بتحرير سند أمانة لمصلحة المدعو (م.م) بقيمة خمسة آلاف دينار ولكنها لم ترجعه له هو الآخر، إضافة إلى بلاغ من المدعو (ف.غ) والذي قام بتسليمها مبلغ مالي على سبيل الأمانة قيمته خمسون ألف دينار، وحررت له في المقابل سند أمانة ولم تقم بإرجاع المبلغ.

وأشارت المديرية إلى أنه بناء على تعليمات رئيس مركز شرطة حي الأندلس العميد عامر السعداوي، تم تشكيل فريق للتحري للبحث عن المطلوبة وتمكن الفريق من تحديد مكانها وإلقاء القبض عليها.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أنه عند ضبط أقوالها أقرت بما نسب إليها وتمت إحالتها موقوفة للنيابة من حيث الاختصاص.

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