“الزائدي”: لابد من إطلاق كفاح وطني شامل للدفاع عن حقوق الليبيين

أكد الدكتور مصطفى الزائدي أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية، على ضرورة جمع كافة الطاقات الوطنية لمواجهة ما سماه “المشروع العدمي التدميري للإخوان”.

وقال «الزائدي» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “أما والحياة لم تعد تطاق في أغلب المدن والمناطق الليبية خاصة في الجنوب المعزول.. فإن الضرورة تفرض إطلاق كفاح وطني شامل ومتكامل للدفاع على حقوق الليبيين في حياة كريمة ، وحق الأجيال القادمة في مستقبل مشرق”.

وتابع؛ “نحتاج لجمع كافة الطاقات الوطنية لمواجهة المشروع العدمي التدميري للإخوان، وهذا يفرض على كل من يؤمن بالوطن وحقه في الاستقلال إلى الإنخراط في العمل الجماعي على قاعدة الثوابت الوطنية التي يمكن تلخيصها ، في ليبيا دولة مستقلة آمنة ذات سيادة ، يمارس فيها الشعب إرادته كاملة غير منقوصة ، ولا مكان فيها للفوضى والمليشيات والإرهاب والجريمة المنظمة”.

وأوضح «الزائدي» إلى أهمية “العمل على إنجاز سلام اجتماعي يتأسس على قاعدة المساواة التامة بين الليبيين في الحقوق والواجبات، وبضمانة قضاء مستقل يمارس دوره وفقا للقانون”.